Sådan skal København beskyttes mod fremtidens oversvømmelser

Skal en gåtur ved vandet i fremtiden foregå langs en meter høj kant, som beskytter byen mod stormfloder? Eller skal det være på bløde volde, hvor man kan komme ned og dyppe fødderne i vandet?

Landskabsarkitekterne Schønherr og Natour er ikke i tvivl. De vil med skitseringen af en ny vision med tørvemoser, laguner og bløde volde ud for Amager gøre op med den gældende måde at stormflodssikre og lave opfyld til nye bydele på. Det skal være slut med hårde kanter, hvor man »knalder noget spuns ned og pumper jordopfyld i«.

De henviser til metoden, der har været anvendt både i Nordhavnen og holmeprojekterne i Sydhavnen, hvor metalplader bankes ned i vandet, hvorefter der fyldes jord i.

»Vi vil lave bløde forsvarsværker, der tager udgangspunkt i den måde, naturen former kystlinier,« siger Rikke Juul Gram, kreativ direktør i Schønherr.

Den nye idé, som landskabsarkitekterne har fremlagt for Politiken Byrum i skitseform, tager afsæt i Københavns volde og øvrige forsvarsværker som alternativ til spunsning og høje mure, som i yderste konsekvens kan betyde, at vores strandarealer forsvinder i fremtiden. Men som ifølge Rikke Juul Gram heller ikke nødvendigvis er langtidsholdbart i forhold til at sikre mod stigende vanstande:

»For hvor høje mure ender man med at skulle bygge?« siger hun. Visionsoplægget er dermed et indspark til debatten om Lynetteholmen, men også kyssikring i resten af landet.

Samme forretningsmodel som Lynetteholmen

I forslaget til det nye område, som landskabsarkitekterne har givet arbejdstitlen ’Ørehalen’, vil de skabe en række naturlige systemer, der skal arbejde sammen: Nye strandparker langs Øresund, laguner med fugleøer, nye strandenge og en skjult infrastruktur af klimasikring.

Ligesom det oprindelige lynetteholmsprojekt har Ørehalen også mulighed for at indeholde en ringvej og metrolinje, der kommer til at ligge langs Østamager. Der vil i princippet være plads til samme antal boliger som på Lynetteholmen, men fordelt på to områder: ét ud for Refshaleøen og et andet tættere på Amager.

Forretningsmodellen er også grundlæggende den samme: at sælge grunde på opfyld fra blandt andet metroen, siger partner i ørehalekonceptet, arkitekt Eva Sara Rasmussen, der er indehaver af tegnestuen Natour.

»Den store forskel er, at vi skaber natur fra starten i stedet for bagefter og dermed løser flere problemer på en gang. I stedet for at skulle starte forfra, som det blandt andet ses i Ørestaden, og plante træer bagefter, lægger vi det ud, så naturen kommer i første række fra starten og genetablerer sig selv,« siger hun.

Ikke en kommunal opgave at stormflodssikre

Stormflodssikring af København ser de som en national opgave.

»Når vi taler stormflodssikring af vores hovedstad, er det ikke kommunens og By & Havns opgave alene, vi skal tænke rammerne meget større. Og når du ser Lynetteholmens tegninger, er den fuldt udbygget. Men vi ved jo ikke, hvordan København ser ud om 50 år. Er det eneste, vi har at sige ’vi fylder op’? Der mangler noget kærlighed i det. Hvad er det langsigtede perspektiv på København, for eksempel 500 år? Hvordan viderefører vi byens særlige dna og kulturhistorie – det er forsvarsværkerne og de grønne volde,« mener Rikke Juul Gram.

Toppen af Saltholm, som er en af den slags naturtyper som Ørehalen vil kunne skabe. Foto: Privat

Selv om projektet i sagens natur er en københavnsk løsning, pointerer Rikke Juul Gram, at resten af landet har brug for forbilleder, når det gælder kystsikring. Og det kan være endnu en funktion af ørehaleprojektet.

»Vi vil gerne i forbindelse med projektet lave en statslig styring af, hvordan vi arbejder med kystsikring over hele landet,« siger hun.

Landskabsarkitekten har været inspireret af Vejdirektoratets håndbog ’Smukke Veje’ fra 1994, som er en strategi for, hvordan vejstrækninger kunne laves smukt, billigt og langtidsholdbart. Denne tilgang kan overføres til kystsikringen, mener Rikke Juul Gram.

»Det er ikke sådan, at alle 7.000 kilometer kyst i Danmark skal beskyttes, og det skal bestemt ikke være en kommunal opgave,« siger Rikke Juul Gram.

»Min største skræk er, at vi får adresseret klimaproblemerne uden tanke for, hvordan man bruger naturen som medspiller – eller at vi bare suger penge ud af den.«

Bassinkant rundt om hele Danmark?

I Realdania ser Mikkel Suell Henriques, der er projektchef for projektet Byerne og det stigende havvand, positivt på, at der skabes debat om kystsikring:

»At vandet stiger, er noget alle danske kystkommuner arbejder med. I sådan en situation og med så store forandringer er det godt, at der kommer alternative løsningsforslag, som kan bidrage til debatten,« mener Mikkel Suell Henriques, der dog tager det forbehold, at han ikke kender projektvisionen til bunds.

Men at tænke i naturbaserede løsninger, som samtidig bidrager med nye naturområder og rekreative muligheder, har et stort potentiale, vurderer han:

»Det hele kan ikke løses med diger og sluser. Vi er nødt til arbejde på en ny måde med overgangen fra byen til vandet og kigge på, hvordan vi gør vores byer bedre hele tiden, så vi ikke spærrer os selv inde. Diger og sluser kan være en del af løsningen, men vi har over 7.000 kilometer kyst, og som Rikke Juul siger: Vi kan jo ikke bygge en bassinkant rundt om hele Danmark.«