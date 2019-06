København vinder - igen - pladsen som verdens bedste cykelby

Det er en truet førerposition, advarer Copenhagenize i sin opgørelse over klodens bedste byer for cykeltrafikken. Cyklismen prioriteres ikke højt nok og forbedringer opgives på grund af anlægsloftet.

Var opløbet om at være verdens bedste cykelby et 100 meter-løb, ville København være sprinteren, der kastede sig frem for at komme over mållinjen før den nærmeste rival.

Nu er den danske hovedstad – igen – udråbt til at være den by, der står på vinderpodiet, når det gælder om at fremme og nære den moderne cykeltrafik. Men det er en position, byen er meget tæt på at miste.

CYKELBYER Her er de byer, der har gjort det bedst, når det gælder cykeltrafikken. Tallene i parentes er placeringen på den foregående opgørelse i 2017. København (1) Amsterdam (3) Utrecht (2) Antwerpen (7) Strasbourg (4) Bordeaux (6) Oslo (19) Paris (13) Wien (12) Helsinki (10) Bremen (Ny) Bogota (Ny) Barcelona (11) Ljubljana (11) Berlin (10) Tokyo (9) Taipei (Ny) Vancouver (Ny) Montreal (20) Hamborg (17) Kilde: Copenhagenize Vis mere

Det fremgår af den seneste liste over cykeltrafikvenlige storbyer, som byplanlægningsvirksomheden Copenhagenize netop har udsendt. Her har den danske hovedstad altid rangeret højt i evig konkurrence med Amsterdam. Men andre byer opper sig og København stagnerer, advares der i opgørelsen.

»Selv om København beholder førstepladsen, så sker det kun med en supertynd margin«, konstaterer Copenhagenize i begrundelsen.

Cykelinvesteringer nedprioriteres

Direktør Morten Kabell, der tidligere har været teknik- og miljøborgmester i København, dengang valgt for Enhedslisten, ser en by, der taber fremdrift i indsatsen for at sikre cykeltrafikken.

Når man ser anlægsbudgetter og de projekter, der bliver udskudt, og ser den mængde københavnere, der cykler i byen, så er København i problemer. Morten Kabell

»Når man ser anlægsbudgetter og de projekter, der bliver udskudt, og ser den mængde københavnere, der cykler i byen, så er København i problemer. Der er for meget trængsel«, siger han.

I opgørelsen kritiseres København for i dag at prioritere forbedringer for cykelisternes forhold lavere end at skaffe parkeringspladser til bilerne. Der mangler politisk lederskab for at få fremmet den miljøvenlige og bæredygtige transport, konkluderes det.

»Når man laver tre store bilparkeringsanlæg i København, men ikke bruger penge på cykelparkering, bliver det et problem. 49 procent af al pendling i København foregår på cykel. Det afspejles ikke i fordelingen af investeringer og pladsen på vejene«, uddyber Morten Kabell.

Byers cykelvenlighed målt og vejet

Copenhagenize-indekset bygger på data fra over 600 byer verden over. De rangordnes på baggrund af en lang række oplysninger om trafik og infrastruktur.

Det giver selvsagt flere point at have et veludbygget net af beskyttede og separate cykelstier og -ruter og at sikre, at cykeltrafikken prioriteres i smågader uden cykelstier.

Der ses på parkeringsmuligheder, skiltning, prioritering af trafikformerne og sikkerhedsforanstaltninger så som fartdæmpning og indførsel af lave hastighedsgrænser.

Det tæller også, hvis det er lykkedes at sørge for en høj andel af cyklende i trafikken, og hvis der politisk bredt og vedholdende i byplanlægningen og i trafikbeslutninger arbejdes for at sikre, at cyklisterne tilgodeses.

Tilsammen giver det København topkarakterer.

»Det er svært slå en by, som bygger cykelbroer ved siden af cykelbroer. Det bliver bemærket«, siger Morten Kabell med henvisning til de cykelbroer, der er bygget eller på vej over havneløbet i København.

Imidlertid peges der i opgørelsen på anlægsloftets negative effekt på investeringerne i den miljøvenlige cykeltrafik. Folketinget har lagt loft over kommunernes udgifter, hvilket betyder, at vigtige cykeltrafikinvesteringer må nedprioriteres.