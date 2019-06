Efter ti års byggerod: Metrocityringen åbner den 29. september

Dybt nede under Krinsen kommer en ny metrostation. Her kan tusindvis af passagerer skifte fra Cityringen til en af de to eksisterende metrolinjer. Derfor er farvetemaet genkendelige med grålige nuancer som på de eksisterende stationer – dog ikke som en tro kopi. Væggene er grå, men pladerne er lavet af skiffer, som giver en mere levende overflade. Beklædningen viser, at der er forskel fra den nye station til den gamle, men den viser også, at de to metrolinjer er i familie. De to underjordiske stationer forbindes med en transfertunnel, der gør det let at skifte fra Cityringen til den eksisterende metrolinje. Dermed bliver Kongens Nytorv et knudepunkt – ligesom Christianshavn er det nu – hvor passagererne kan skifte mellem de forskellige linjer. Kongens Nytorv og Frederiksberg Station er de eneste to steder, hvor det bliver muligt at skifte mellem Cityringen og de eksisterende metrolinjer. Foto: Tekst & billede: Metroselskabet & Cenario/Tekst & billede: Metroselskabet & Cenario