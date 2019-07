Københavns Polit sigter 28 personer for at køre påvirket på el-løbehjul

Vi har i weekenden lavet en færdselsindsats mod el-løbehjul. 24 personer blev sigtet for spirituskørsel, mens fire personer blev sigtet for at køre på el-løbehjul under påvirkning af euforiserende stoffer. Læs om reglerne for el-løbehjul her: https://t.co/m0bcrSyc1T #politidk https://t.co/wQERcNRcOf