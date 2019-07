Nyt eksplosionsfarligt benzinlager skal væk igen inden 2036

Tag det roligt.

Et planlagt eksplosionsfarligt tankanlæg til opbevaring af 70 millioner benzin på Benzinøen i København – som kommer til at ligge meget tæt på en stor byggegrund med plads til op mod 15.000 boliger – skal fjernes fra jordens overflade igen senest i 2036.

Sådan lyder beskeden fra København borgmester for teknik og miljø, Karina Vestergaard Madsen. Hun og hendes forvaltning har gravet et notat frem om, at ejeren af Benzinøen, udviklingsselskabet By & Havn, tidligere i år har besluttet ikke at forlænge kontrakten med firmaet bag benzinanlæg, når kontrakten udløber i 2036.

»Jeg er glad for, at vi nu kan se, at der er tidsbegrænsning på det kommende benzinanlæg«, siger Karina Vestergaard Madsen.

Firmaet bag projektet, Oiltanking Copenhagen (OTC), har ellers anmodet om en tidsubegrænset miljøtilladelse til at starte et depot på Benzinøen. Anlægget skal indrettet i et forladt tanksystem, der har ligget tomt i over ti år.

Men det har et politisk flertal udenom Enhedslisten og Socialdemokratiet indtil videre lagt på is.

I forhold til de mange andre brændstoftanke på Benzinøen, som ikke er så problematiske, skal OTCs anlæg ligge i den vestlige side af Benzinøen tæt ved Amager og det tomme areal Kløverparken. Og med de aktuelle byudviklingsplaner skaber det en konflikt.

Det politiske flertal frygter, at en kommende bydel på Kløverparken skal udstyres med panserglasvinduer og jordvolde for at sikre beboerne ved en eventuel eksplosionsbrand.

Modstanderne peger desuden på, at der er planer om at bygge en kunstig mega-ø tæt på, Lynetteholmen, og det forladte værftsområde Refshaleøen skal også byudvikles. For at få disse kommende byområder på Nordøstamager til at hænge sammen er der tænkt en ny metro ind. Som ifølge foreløbige planer udstyres med en station på Kløverparken. Lige ved Benzinøen og det kommende nye benzindepot.

Ifølge en miljørapport om OTCs projekterede benzinanlæg rager den yderste risikozone med mulige dræbte ved en ulykke en smule ind over Kløverparkens område. Miljørapporten fastslår dog, at risikoen er indenfor det acceptable.

Kritik opretholdes

Nyheden om en udløbsfrist i 2036 for det planlagte benzinanlæg får ikke den konservative Jakob Næsager, der har været med til at sparke miljøtilladelsen til OTC til hjørne, til at ændre signaler.

»Vi har sammen med de radikale siden 2015 foreslået, at Kløverparken inddrages som kommende udbygningsområde og ser det gerne bebygget med boliger snart for at imødekomme behovet for boliger i København. Men vi mangler en samlet plan for området, der også viser, hvad et nyt benzinlager betyder for sammenhængen i den del af byen«.

Sådan en plan er embedsmændene i borgmester Karina Vestergaard Madsens forvaltning nu i gang med at udarbejde. Den ventes på udvalgets bord efter sommerferien.