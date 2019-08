Paradoks på Christiania: Midt på Pusher Street ligger et alkoholfrit værested for grønlændere. 'Tippu' holdt hashhandlerne væk, men nu kan hun ikke mere

’Tippu’ har i 17 år sikret et frirum uden druk og med mindre hashrygning på Pusher Street. Men nu må hun sige stop, og værestedet er lukket efter nej til støtte til ny leder. Samarbejdspartnere: »Vildt underprioriteret« indsats for udsatte grønlændere får et knæk.

Midt på landets mest ulovlige gade, Pusher Street på Christiania, findes en dør, der kan lukke gadens kriminalitet, hashhandel og drikkeri ude og skabe et frirum for de grønlændere, der har brug for at hvile ørerne, hovedet, sjælen og være sammen med andre fra deres egen kultur – uden at der er bajere på bordet eller tjald til salg.