S-profil: Modstandere af eksplosionsfarligt benzindepot »kører på en badebillet«

Offentlig eller privat?

By & Havn

Hvorfor er det ikke Københavns Kommune selv, der driver Benzinøen, så politikerne kunne sige nej til nye anlæg, der kan true byudviklingen?

Udviklingsselskabet By & Havn I/S er besluttet i Folketinget ved lov for at udvikle store og centrale byområder i København og sælge dem med en fortjeneste, der skal nedbringe firmaets gæld fra finansieringen af metroen. I bestyrelsen sidder tre politikere.

By & Havn står også for at drive Københavns Havn, som er udlagt til datterselskabet Copenhagen Malmö Port (CMP), der også driver Benzinøen. CMP ejes af By & Havn, Malmö Kommune og private investorer.

CMP blev dannet ved en sammenlægning af Københavns Havn og Malmö Hamn i 2001 i forbindelse med, at Øresundsbroen blev bygget. Her sidder der også politikere i bestyrelsen.

Kunne man ikke bare instruere politikerne i By & Havns og CMPs bestyrelser om at sørge for, at der lægges vægt på andre principper end det at tjene penge?

By & Havn skal ifølge loven »drives på et forretningsmæssigt grundlag med størst mulig værdiskabelse og skal arbejde for at afvikle den gæld, som interessentskabet etableres med«

Kan Københavns Kommune – som ejer 95 procent af By & Havn – ændre formålsbestemmelsen, så den ikke bliver så profitorienteret?

Nej. By & Havn hviler på et lovgrundlag. Og staten har med sine 5 procents ejerandel vetoret i bestyrelsen.





















