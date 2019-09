Mand dømt for voldtægt i borgmesters seng

En 30-årig mand er i Københavns Byret idømt et års ubetinget fængsel for en voldtægt i teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsens (EL) seng.

Manden var tiltalt for at have voldtaget en 29-årig kvinde, mens han også var tiltalt for under voldtægten at have krænket Ninna Hedeager Olsens blufærdighed.

Han er dømt for begge forhold.

Den 30-årige er også blevet dømt til at betale erstatning til de to implicerede kvinder.

Det har en enig domsmandsret i Københavns Byret onsdag eftermiddag besluttet.

Anklagemyndigheden gik efter fængsel i et år og tre måneder, mens mandens forsvarer, advokat Hannah Krog, mente, at hendes klient skulle frifindes.

Sygemeldt på ubestemt tid

Sagen har haft personlige konsekvenser for borgmesteren, der har været sygemeldt på ubestemt tid.

»Af professionelle er jeg blevet opfordret til at trække stikket i en kortere periode«, skrev hun på sin Facebook-profil.

På det tidspunkt var 'en kortere periode' ikke defineret nærmere, og fire måneder senere var borgmesteren stadig sygemeldt med fuld løn uden i første omgang at fremvise en lægeerklæring, da kommunal- og folketingspolitikere ikke skal godtgøre, hvorfor de sygemelder sig.

Men efter ønske fra forvaltningen i Københavns Kommune har Ninna Hedeager Olsen fremlagt en lægerklæring.

Den dømte har anket dommen på stedet.

Hverken Enhedslistens politiske ordfører, Pernille Skipper, eller Ninna Hedeager Olsen ønsker at kommentere afgørelsen.

