Den pensionerede børnebibliotekar og de andre i nr. 6 fik brev fra udlejeren, der virkelig skræmmer dem

Boligudlejer advarede lejere om »indgribende« renovering af ejendom, større lejeforhøjelser og nul genhusning – samt et kontant beløb at flytte for. Lejerne føler, at bygningen »rystes« for at give mulighed for modernisering af lejligheder og dyre huslejer.