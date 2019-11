Hvor bliver politiet af? Cyklist måtte 'forhandle' sig gennem mørklagt lyskryds i København

I et par uger har fejlramte lyssignaler generet trafikken i et centralt kryds i København. FDM og Cyklistforbundet opfordrer politiet til at opprioritere indsatsen for at få betjente sendt frem for at dirigere trafikken.