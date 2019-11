P-ANLÆG I CYKELGADE

Københavns Kommune har solgt undergrunden under Dantes Plads for at bygge et p-anlæg til 214 biler.

De skal køre ind til anlægget ad Vester Voldgade, der i dag er fredeliggjort og bliver hovedfærdselsåren for cykeltrafikken over Lille Langebro.

Anlægget blev besluttet uden borgerhøringer eller miljøundersøgelser og placeres på Dantes Plads trods forvaltningens anbefaling af en andet sted, Jarmers Plads.

De nye p-pladser kommer, selv om der siden beslutningen i parkeringsforliget er kommet flere p-anlæg i nabolaget, bl.a. under Blox og ved Axeltårnene, og vedtaget yderligere anlæg under Langebro og på Posthusgrunden.

