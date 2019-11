Alternativet vil standse Dantes Plads-byggeri: P-kælder strider mod alt, hvad der siges om København som en grøn foregangsby

Københavns Kommune har vedtaget, at der skal bygges en stor parkeringskælder under Dantes Plads. Men få hundrede meter derfra er der meget langt mellem de parkerede biler i et nyt p-anlæg. Nu foreslår Alternativet, at byggeprojektet standses, fordi det kolliderer med alle løfter om en grøn og miljøvenlig by.