Det bliver dyrt at løse: Eksplosionsfare under kommende bydel på Amager Fælled

Om kort tid bliver det efter en arkitektkonkurrence offentliggjort, hvordan et af de mest omstridte nybyggerier i Københavns nyere historie skal se ud.

En planlagt bydel på Amager Fælled skulle oprindelig ligge ét sted, men efter et borgeroprør ført an af kokken og aktivisten Nikolaj Kirk måtte den flyttes af hensyn til sjældne dyr og planter.

Nu viser det sig, at den anden placering på fælleden – på den såkaldte campingpladsgrund som er en tidligere losseplads – er fuld af eksplosive stoffer, som i udgangspunktet vil gøre det livsfarligt at bo der.

Det skriver magasinet Ingeniøren på baggrund af en rapport fra rådgivningsvirksomheden Sweco. Den er udarbejdet for Københavns udviklingsselskab By & Havn, der sammen med PensionDanmark vil bygge 2.000 boliger på stedet.

Kun hvis der sættes ind med massive og meget dyre foranstaltninger med bortgravning af de farlige stoffer, udluftning af gasser, dræn og tykke beskyttende jordlag kan det lade sig gøre at skabe et menneskevenligt miljø.

Og det bliver formentlig en bydel uden kældre.

Cyanid og kviksølv er nogle af de ubehagelige stoffer, der er fundet i de mange prøver taget i forbindelse med byggeprojektet, dertil kommer chlorerede opløsningsmidler og potentielt kræftfremkaldende stoffer som benzen og vinylchlorid.

Men især fremhæver rapporten stoffet metan som en »speciel og akut trussel på grund af eksplosionsfaren« på grund af de store koncentrationer i jorden.

Der skal luftes ud

Sweco vurderer, at der er behov for ventilationsdræn, som skal udlufte undergrunden. Desuden skal der lægges et tykt lag jord ovenpå – og en del af den eksisterende jord skal håndteres som farligt affald og køres væk til særlige modtageanlæg.

Til Ingeniøren siger PensionDanmarks projektdirektør Kim Bøgvad Larsen, at der tidligere har været planer om opgrave og deponere affaldet.

»Men det ville være en uoverkommelig økonomisk opgave. I stedet for kapsler vi det ind,« siger han.

Hvor dyrt hele byggeprojektet bliver alene på grund af de farlige stoffer, vil PensionDanmark ikke oplyse til Ingeniøren.

Men grunden skal helst indbringe over en milliard kroner i nettogevinst til By & Havn. For hele striden om at bygge på Amager Fælled handler mere om penge end om at skaffe boliger nok til den voksende hovedstad.

Den oprindelige byggeplan var at opføre 2.500 boliger på den del af fælleden, der først efter en afholdt arkitektkonkurrence viste sig at være 18 hektar gammel strandeng fra stenalderen med truede planter og dyr. En bydel der skulle være den sidste brik i det store Ørestadsprojekt og indbringe midler til By & Havn og dermed finansiering af Københavns metrobyggeri.

Efter heftige protester skrottede Københavns Kommune planen om at bygge på strandengen før kommunalvalget i 2017. I stedet flyttede man projektet en halv kilometer over til en anden del af Amager Fælled, hvor der har været planer om at etablere en campingplads. Og hvor der i dag er vandrehjem.

Dette område er ganske vist fredet, men fredningen bliver ophævet. Det samme sker for to andre fredede områder, der også skal bebygges for at skaffe de penge til By & Havn. Penge som udviklingsselskabet gik glip af, da byggeplanerne blev flyttet væk fra den gamle strandeng.

Projektdirektør Kim Bøgvad Larsen forsikrer, at der vil blive etablere afværgeforanstaltninger som dem, Sweco har foreslået, og han »garanterer et hundrede procent for kommende beboeres sundhed og sikkerhed«.

Formanden for Danmarks Naturedningsforenings Københavnsafdeling, Knud Erik Hansen, er ikke umiddelbart beroliget.

»Der mangler en risikovurdering. Det er jo fint nok, at ingeniører siger, at der kan findes tekniske løsninger, men vi taler om nogle virkelig omfattende foranstaltninger, der skal til – det viser at forureningen er meget slem«, siger Knud Erik Hansen til Politiken.