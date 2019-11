Beboere advarer: Inderhavnsbroen skaber livsfarlige situationer

Beboere vil have fodgængerovergang fjernet for at undgå, at det ender med alvorlige ulykker.

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

»Inderhavnsbroen skaber igen og igen livsfarlige situationer«.

Advarslen er kontant, men den skyldes en dyb bekymring for, at det en dag går helt galt. En gruppe lokale har i et brev til Københavns teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) efterlyst en sikring af brofæstet på Nyhavnssiden, hvor fodgængere og kørende blandes på en - efter deres vurdering - uhensigtsmæssig måde.

Ifølge TV2 Lorry er det især en fodgængerovergang lige ved broens begyndelse, som brevskriverne er ængstelige ved. Det giver en risiko for sammenstød mellem fodgængere og cyklister. Derfor bør gående ikke kunne krydse cykelstien på det sted, mener de.

»Vi er bekymrede for turisterne, og de mennesker der ikke er kendt i området«, siger formanden for Nyhavnsgruppen, Jens Tommerup, til tv-stationen.

Problemerne skal analyseres

Københavns Kommune kender til problemerne, men foreløbig er der ikke taget skridt til at løse dem i praksis. I stedet er politikerene i den seneste budgetaftale blevet enige om at få udarbejdet en analyse af trafikforholdene på stedet. Den skal være klar i slutningen af 2020, så arbejdet med reelle løsninger kan indledes i 2021 eller senere.

Foto: Københavns Kommune Nyhavnsgruppen foreslår at fodgængerovergangen nederst i illustrationen - markeret af den blå linje - opgives.

Nyhavnsgruppen foreslår at fodgængerovergangen nederst i illustrationen - markeret af den blå linje - opgives. Foto: Københavns Kommune

Problemerne på stedet er mangfoldige. Kommunen har givet bilister fra en sidevej til den stærkt trafikerede cykelrute forkørselsret, så cyklisterne har vigepligt i forhold til de biler, der kommer fra Havnegade.

Samtidig er der som ofte høj fart på de cyklende: Enten skal de vinde fremdrift for at komme op ad broen og dens relativt høje hældning eller også giver hældningen dem god fart på vej ned ad brorampen mod Nyhavn.

Endelig er det et område, der især i sommerperioden er fyldt med gående og ikke så retningsstabile turister samlet på alt for smalle fortove.

Kritik af vejens indretning

Indretningen har længe bekymret de lokale.

»Det er et under, at der ikke er sket noget«, konstaterede en beboer over for Politiken for et år siden.

»Man skal finde en ordentlig infrastruktur for cyklismen. Det er helt klart, at Københavns Kommune skal tage stilling inden der sker en ulykke«, lød rådet fra Nyhavnsforeningen ved den lejlighed.

Byplanlægningseksperten Mikael Colville-Andersen har tidligere beskrevet broen som »en dum, dum bro« med et elendigt design.

I slutningen af 2017 gik kommunen i gang med mindre ændringer ved brofæstet for at afbøde nogle af problemerne, blandt andet ved at lave en helle ved fodgængerovergangen for enden af brofæstet.

Borgmester: Broen havde medfødte børnesygdomme

I et svar til beboerne bag advarslen skriver teknik- og miljøborgmesteren, at der har været problemer fra åbningen af den populære forbindelse, men at der allerede er gjort en del for at forbedre forholdene.

»Der skal ikke herske tvivl om, at Inderhavnsbroen har nogle medfødte børnesygdomme. Der er allerede lavet tiltag, der har løst nogle af udfordringerne«, skriver hun ifølge TV2 Lorry.

Ninna Hedeager Olsen tilføjer, at de gode idéer vedrørende løsninger på Inderhavnsbroens traik ikke kan gennemføres med det samme, men må afvente bevillinger og politiske beslutninger.