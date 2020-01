Mislykket U-vending fik lang bus til at sætte sig fast på central gade i København

Der er grænser for, hvor hårde sving en ledbus kan tage. Det fandt en 2A-chauffør ud af på en af byens tættest trafikerede hovedfærdselsårer.

Først virkede Knippelsbro ikke, så trafikken måtte finde andre veje mellem Amager og Sjælland.

Dernæst ville en chauffør i en af Københavns nye eldrevne ledbusser lave en kvik u-vending for at komme videre med passagererne.

Og så gik det for alvor i stå på en af hovedstadens mest trafikerede strækninger.

For bussen satte sig uhjælpelig fast. Den 18 meter lange bus er lavet med et knæk i midten, så den kan manøvrere rundt i byen. Men med blot 25 meters bredde er Torvegade ikke en gade, der sådan lige viger for en bus på afveje.

Samtidig slog et sikkerhedssystem, der skal hindre, at bagenden af ledbussen kommer i slinger, til og låste køretøjet fast i en vinkel, som ikke tillod chaufføren at komme videre.

Teknikere måtte slå sikkerhedssystem fra

Først da teknikere fik slået sikkerhedslåse fra igen kunne bussen lirkes fri af den fastfrosne u-vending og fortsætte køreturen på ruten mellem Refshaleøen og Tingbjerg.

Det tog en halv times tid at få bussen sendt ud at køre igen.

Det er en af de nye el-drevne busser, byen har sat ind i den kollektive trafik. Den oplades ved endestationerne, hvor blot seks-syv minutter ved ladestandere er nok til, at den kan klare en tur til.

Det kræver selvsagt lidt mere batteri end sædvanligt. I 2A-busserne vejer det tre ton.