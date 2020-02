Lysmaster risikerer at knække: Langebro har behov for akutte reparationer

Automatisk oplæsning

Sidste år fik den en lillebror, der aflaster den en smule, men Langebro har skader, der akut kræver at blive udbedret.

Det skriver Københavns Kommunes teknik- og miljøforvaltning i en pressemeddelelse forud for et møde i teknik- og miljøudvalget i næste uge.

Her skal politikerne tage stilling til, om der skal afsættes 36,3 millioner kroner til akut at udskifte afvandingssystemet for broklapperne og lægge ny asfalt på både kørebaner og cykelstier, da den nuværende er så nedslidt, at det er skyld i, at det underliggende drænlag er knust.

»Derudover er broens 16 stålbelysningsmaster stærkt gennemtærede af rust, og der er fare for, at de kan knække. Hen over sommeren og efteråret i 2019 har forvaltningen sikret konstruktionen«, skriver forvaltningen i pressemeddelelsen.

Langebro, der forbinder Amager med Indre by, er en af de vigtigste transportårer i København og bruges hver dag af tusindvis af bilister og cyklister.

Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) siger til Berlingske, at »det ligner en tvungen opgave«.

Anlægsloftet gør ondt

I pressemeddelelsen peger hun på, at reparationerne vil komme til »at tynge Københavns Kommunes budgetter« i en årrække fremover.

Det skyldes, at der udover de akutte reparationer er brug for at afsætte 256 millioner kroner frem til og med 2025 til en gennemgribende renovering af primært betonen og yderligere 14,3 millioner kroner inden 2029 til at genoprette en skæv broklap.

»Med regeringens anlægsloft kommer renoveringen også til at sætte en stopper for, at vi kan gå videre med en masse andre anlægsprojekter den kommende tid. Regeringen bør for alvor overveje, om vedligehold og renovering af infrastruktur som veje og broer m.m. ikke bør fritages for at æde af vores anlægsmåltal«, siger Ninna Hedeager Olsen i pressemeddelelsen.

På hverdage kører der dagligt 52.200 køretøjer over Langebro, oplyser kommunen.

De omfattende skader på broen blev opdaget i sommeren 2018 i forbindelse med en renovering af brofugerne på broen og et arbejde med at etablere parkeringspladser under broen sidste år.

Dele af skaderne skyldes en konstruktionsfejl under opførelsen helt tilbage i 1954.

»De akutte reparationer skal sikre, at indsivningen af vand bliver stoppet så yderligere nedbrydning af betonen forhindres. Broen er konstrueret med en indpakning i membran, som sikrer, at der ikke trænger vand ind i broens betonkonstruktion. Membranen bliver slidt og ødelagt ved brug og skal skiftes hver 30.-40. år. Den er sidst skiftet i 1995«, skriver forvaltningen i indstillingen til mødet i teknik- og miljøudvalget i næste uge.

Det forventes at tage ti år at reparere Langebro. Til sammenligning ville en ny bro, ifølge et estimat fra Københavns Kommune, koste omkring 1,3 milliarder kroner svarende til mere end fire gange så meget som udgifterne til at reparere den nuværende bro.