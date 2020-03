Corona-lukningerne rammer: Men nu holder Sjællandsgades badeanstalt holder åbent for de badeværelsesløse i byen

Alle har ret til et fedt badeværelse. Eller i det mindste en fin badeanstalt. På Nørrebro åbnede dørene i dag for dem, der ikke har bad i deres boliger.

Normalt tager det sin tid at få et bad på Sjællandsgade Badeanstalt.

Det plejer at indebære en kaffe, måske en tur i saunaen eller et længere ophold i badekarrene. Der er også et koldvandskar til de modige. Og tid til en sludder med de andre i de historiske lokaler.

I dag er det en hurtig handling. Der er tid til brusebad. Og det er dét.

Ekstraordinær åbning for dem uden badeværelser

Badeanstalten har i dag åbent i nogle timer midt i den coronanedlukning, der ellers har været i kraft i en uges tid. Problemet er, at det rammer beboere i bydelen, som ikke har badeværelser i deres boliger.

Normalt har vi også kaffe og tid til en snak, men i dag er det kun bad. Sofie Neergaard

Nogle kan i stedet benytte fitnesscentrenes bade eller besøge badeanstalter som den i Sjællandsgade, men de fleste af dem er lukket lukket i denne coronatid- og det giver de badeværelsesløse københavnere et problem.

I dag har de derfor kunnet løse det ved et hurtigt brusebad i den nørrebroske badeanstalt.

Begrænset antal brugere ad gangen

Der tages ekstraordinære hensyn til corona-situationen.

»Vi har et stramt system i dagens anledning. Normalt har vi også kaffe og tid til en snak, men i dag er det kun bad. Vi har lukket ned for karbade og sauna«, forklarer Sofie Neergaard, der er projektleder fra Sjællandsgade Bad.

»Man spritter hænder, betaler med Mobile Pay og går ind i sin brusekabine. Bagefter desinficerer vi den. Og så har vi ikke flere end otte brugere herinde ad gangen«, siger hun.

Det er ikke mange. På en almindelig måned kommer omkring 1.800 mennesker gennem badeanstalten.

En af dem, der har bebudet sin ankomst, er en pensionist, der kommer med sin hjemmehjælper.

»Det er mennesker, der er meget afhængige af det her«, siger Nedergaard om kundeskaren, der også kan tælle for eksempel hjemløse.

Blev bygget til de kummerlige arbejderboliger

Driften af den historiske badeanstalt står de knap 160 frivillige sædvanligvis for, men i dag er det kun de to fastansatte, der holder ekstraordinært åbent.

Badeanlægget medfinansieres af Københavns Kommune, men brugernes betaling sikrer driften og hverdagen i den over 100 gamle københavnerinstitution. Den blev bygget op et tidspunkt, hvor det at have et bad i sin egen bolig var en uhørt luksus i Københavns mange arbejderboliger.

Det fik bystyret til at bygge badeanstalter flere steder i byen, blandt dem den i Sjællandsgade. Den kom til i 1917 og var tegnet af den daværende stadsarkitekt Hans Wright.

I dag er lokalerne fredede og stedet drives af frivillige. Til gavn for bydelens sociale liv og dem, der selv i en coronatid har brug for et bad.

Badet holder også åbent næste onsdag, ifald det er tilladt og muligt.