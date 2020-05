P-pladser må vige for arbejdspladser: Nu kan københavnere snart nyde kaffe på den plads, parkerede biler har haft for sig selv

UDESERVERING

Betingelserne for at få lov at have udeservering efter de midlertidige coronaregler er, at

den alene erstatter mindre kapacitet inde og ude på restaurationen helt eller delvist

den som udgangspunkt kun er ud for egen facade

der er 1,5 m. fri passage og at adgangsveje og porte friholdes

den ikke begrænser adgangen til offentlige bænke, kajkanter m.v.

Kilde: Københavns Kommune

