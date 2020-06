Vidne til voldsomt røveri: »Jeg når at få øjenkontakt med en af mændene. Han peger med en pistol mod mit ansigt« På en mørk decemberdag blev ure for 7,5 millioner kroner røvet fra forretning i Illum. To mænd er tiltalt.

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

»Jeg tænkte åh nej, nu ikke igen«.

En ansat i ur- og smykkeforretningen Bucherer i Illum fortæller onsdag i Københavns Byret om en dag på jobbet i december 2018. Det var sidst på eftermiddagen, udenfor var det mørkt og regnfuldt.

»Jeg ser to mænd komme gående meget hurtigt. Vores vagt siger, at jeg skal løbe«, siger kvinden.

»Jeg når at få øjenkontakt med en af mændene. Han peger med en pistol mod mit ansigt. Så tager jeg hænderne op for ansigtet og løber væk og får en kollega og en kunde med ud«, fortæller kvinden.

Også da Bucherer blev udsat for røveri i 2017, var hun til stede.

To mænd tiltalt for røveri af 59 Rolex-ure

Nævninger og dommere i byretten skal afgøre, om to mænd fra henholdsvis Ukraine og Letland er skyldige i at have røvet 59 Rolex-ure til en værdi af 7,5 millioner kroner.

I retten, der er sat i et enormt konferencelokale i Bella Center, tilstår en tætbygget og kronraget mand på 32 år det meste på nær nogle detaljer. Han blev anholdt fem minutter efter kuppet.

Derimod nægter hans kammerat, der er 37 år, sig skyldig. Han vil ikke svare på spørgsmål. Begge taler russisk, og en tolk oversætter for dem.

Anklager Jack Hurup afspiller flere videosekvenser fra overvågningskameraer. Man kan se den ene maskerede mand midt i forretningen. Mens han står og tripper på fødderne, holder han en pistol i strakt arm og peger rundt i forskellige retninger. Den anden hamrer igen og igen på flere montrer med en økse.

Undervejs kom personen med øksen åbenbart til skade. I hvert fald fandt politiets teknikere blod, og dette matcher med stor sandsynlighed den tiltalte, der nægter og ikke vil sige noget, oplyser anklageren.

Bare fem minutter efter røveriet anholdt en politiassistent den kronragede mand på Købmagergade. Med sig havde han nogle af urene, en pistol og et koben.

Under onsdagens afhøring i retten oplyser han, at han havde afsonet en straf i et lettisk fængsel og derefter på en byggeplads traf den anden tiltalte. Han afviser, at kammeraten deltog i røveriet og heller ikke i planlægningen.

Oplægget til kuppet kom fra en dansker, der har forbindelse til bandemiljøet, lyder det.

»Jeg blev kontaktet af den danske person, mens jeg var i Letland. Hvis jeg ville tjene nogle penge, skulle jeg komme«, forklarer den 32-årige.

Kammeraten tog med til København for selskabs skyld. Politiet har fra et færgeselskab, der sejler mellem Riga og Stockholm, fået videooptagelser fra landgangen. Her ses de to mænd iført tophuer gå fra borde. Undervejs delte de en kahyt.

Sagen fortsætter torsdag, og retten ventes at træffe afgørelse onsdag i næste uge.

ritzau