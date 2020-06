Bomben kom i en ølkasse: Nu hædres dristige frihedskæmpere med statue ved Forum

En af de mere spektakulære modstandsaktioner skete, da Forum blev ødelagt for at hindre, at hallen kunne huse tyske soldater. Det var en indsats, som nu får Frederiksberg til at hædre de beboere, der deltog i kampen for Danmarks frihed.