Københavns politikere er dybt uenige: Skal løbehjul have lov at stå på byens gader og pladser?

Striden om udlejningsløbehjul i København skal behandles i Borgerrepræsentationen.

Rådhusets teknik- og miljøudvalg har ikke kunnet blive enige om, hvad der skal ske med de små køretøjer og især med parkeringen af dem.

De skulle se på mulighederne for at begrænse eller eventuelt helt forbyde løbehjulene, men da der så ud til at være flertal for at hindre, at de må få lov at blive opstillet på byens offentlige områder blev sagen sendt til viderebehandling i Borgerrepræsentationen.