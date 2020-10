Tiltalt forklarer overfald på gymnasieelev i Gothersgade: Han var provokerende og hviskede med sine venner

SAGEN KORT

Den 22. februar 01.40 blev en ung mand, Lauritz, brutalt slået ned bagfra ud for en bar i Gothersgade. Han blev kastet ud foran en kørende bil, hvis fører nåede at bremse, hvorefter overfaldsmanden trampede ham i hovedet.

Angrebet fik offerets mor til at forsøge at råbe politikerne op i håb om, at der bliver grebet ind over for volden i et værtshusliv, der er kommet ud af kontrol.

Tal fra Det Kriminalpræventive Råd viser, at sygehusene hver dag må behandle en snes voldsofre. Men samtidig fremgår det af Jutitsministeriets undersøgelser, at det udelukkende er et mindretal af voldssagerne, der kommer til myndighedernes kendskab.

