Københavnske skolebørn skal give svaret: Hvor er skolevejene i byen værst?

Hvilken skolevej er mest usikker? Og hvor er det bedst at komme hen til skolen?

Det er et spørgsmål, Københavns Kommune gerne vil have opklaret. Den vil nu gennemføre en meningsmåling blandt skoleelever i 6.-9.-klasserne for at få dem til at beskrive trygheden - eller manglen på samme - på deres skolevej.

De vil også blive bedt om på et kort at markere de steder, der forekommer dem utrygge og usikre. Det er afgørende at få indrettet vejene, så også de yngre københavnere tør bevæge sig rundt på egen hånd, mener teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager (EL).