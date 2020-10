Politiet ledte efter gerningsmanden til en dødsulykke. Og fandt et lager af falske pengesedler og narko

Den lille pige blev klemt fast mellem husmuren og den tunge bil, der netop var kørt tværs over vejen og havde ramt hende og hendes mor.

Barnet døde hurtigt. Hendes mor overlevede til gengæld. Hun gik ved siden af datteren på fortovet, men blev alene væltet omkuld, da de to blev ramt af bilen, en VW Passat.

Og bilisten? Han valgte at stikke af i stedet for at hjælpe sine ofre. Han blev først opsporet lidt over et døgn senere, da betjente fandt ham i en lejlighed i Ishøj.