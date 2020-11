Københavns Kommune vinder over politiet: Får alligevel lov at sænke fartgrænser i lokalgader

Københavns Politi har tabt, og trafiksikkerheden vundet efter en afgørelse fra Transportministeriet, der tillader hovedstaden at indføre fartgrænser på 40 km/t i to områder på Amager.

Det er fartgrænser, politiet har sagt nej til at tillade. Et nej, Københavns Kommune klagede over.

Og vandt: Betingelserne for at sænke hastighedsgrænserne i to områder i Holmbladsgadekvarteret på Amager er opfyldt, konkluderer ministeriet.