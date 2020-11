Arbejdet med ny, stor naturpark i København er ved at nå milepæl

Når Anne Skovbro smiler bredt, så er der en god grund til det: Efter tusindvis af lastvognlæs med jord er toppen af Nordhavn ved at være fyldt op og otte-ni års arbejde med at udvide den kunstige halvø ved at være tilendebragt. Det er gået hurtigere end hun havde ventet. I løbet af i år holder strømmen af lastbiler fra udgravninger og byggepladser i hovedstadsområdet op.

Og så kommer det sjove. For på det, der i dag mest ligner et pløret og uoverskueligt stykke jord - vel at mærke et stort stykke jord - får København en ny naturpark, der størrelsesmæssigt næsten kan måle sig med med Fælledparken.

Den vil kunne tages i brug allerede om fire-fem år, håber Anne Skovbro, der er direktør for By og Havn.