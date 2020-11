Københavnere bliver straffet økonomisk for at cykle til møder

Tager en kommunalt ansat i København cyklen for at køre ud til et møde, får vedkommende 0,54 kroner pr. kilometer i kørselsgodtgørelse.

Vælger han eller hun i stedet bilen er taksten oppe på 3,52 kroner pr. kilometer.

Det er helt skævt, mener Niko Grünfeldt fra De Frie Grønne. Han vil have Borgerrepræsentationen til at ændre taksterne, så det bliver langt mere attraktivt for ansatte at tage cyklen i stedet for bilen. I dag følger kommunen statens takster, men det står den frit for at vælge sin egen takstmodel for den arbejdsmæssige transportgodtgørelse.