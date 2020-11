Metrotogene på cityringen kører ikke

Skal du med metrocityringen her til morgen, så får du et problem. For togene på strækningen holder stille på grund af et teknisk problem.

Fejlen har ramt M3- og M4-linjerne, mens den gamle metro M1 og M2 kører som den skal.

Hvornår der atter køres gennem cityringens metrotunneller er uvist. Selskabet håber at kunne få togene i gang senere på morgenen.