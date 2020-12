Kan være coronasmittet: Tiltalt for vanvidskørsel mødte ikke op i retten

Egentlig skulle Københavns Byret i dag indlede sagen mod den mand, der kørte en betjent ihjel på Langebro.

Men det må vente: Den tiltalte har fået symptomer på corona og kan derfor ikke møde op i retten. Han opholder sig i England og kan ikke rejse til Danmark.

Det vil formentlig betyde, at sagen først for alvor kan gå i gang i midten af december, hvor det næste retsmøde er berammet.

At han blev væk fra den første retsdag kan udgøre lovligt forfald, understregede dommeren i Københavns Byret, da hun skulle tage stilling til sygemeldingen.

Manden skal dog over for retten dokumentere, at han som han selv har oplyst opholder sig i London og at han har taget en coronatest.

Hvis hans udebliven viser sig ikke at være tilladelig, vi han blive krævet anholdt, tilføjer sagens anklager.

SAGEN KORT Den 29. juli 2019 kørte en bilist med 108 km/t ad H. C. Andersens Boulevard, hvor hastighedsgrænsen er på 50 km/t. Manden rammer med sin bil flere andre køretøjer på Langebro med høj hastighed. Det koster et offer, en betjent i en civil bil, livet. Efter ulykken vælger bilisten af stikke af uden at forsøge at hjælpe de mennesker, han var kørt ind i. Vedkommende er ud over dødskørselen på Langebro også tiltalt for flere tilfælde af sprit- eller narkokørsel med høj fart i og omkring København. Flere af de køreture er sket efter ulykken på Langebro. Vis mere

Manden er tiltalt for flere tilfælde af voldsom kørsel - i flere tilfælde mens han var påvirket. I et af tilfældene endte det med, at han med op mod 125 km/t - trods en fartgrænse på 50 km/t - bragede ind i flere andre biler på Langebro. I en af dem sad en 35-årig politimand, der blev slået ihjel ved påkørslen. Det sidste betyder, at bilisten også er tiltalt for uagtsomt manddrab. Samt for at stikke af efterfølgende: Han standsede ikke op for at hjælpe sine ofre.

Hændelsen - og andre tilsvarende eksempler på tilsvarende hensynsløshed i trafikken - har fået regeringen til at bebude strammere straffe til de såkaldte vanvidsbilister.

VANVIDSBILISTER

Regeringen har bebudet stramninger af straffene til bilister, der blæser på færdselssikkerheden. Den definerer vanvidskørsel som sager med: uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder.

under særligt skærpende omstændigheder. uagtsom legemsbeskadigelse under særligt skærpende omstændigheder.

under særligt skærpende omstændigheder. forsætlig forvoldelse af fare for andres liv og førlighed.

for andres liv og førlighed. særligt hensynsløs kørsel.

kørsel. kørsel med fartoverskridelser på over 100 pct. ved kørsel over 100 km/t.

på over 100 pct. ved kørsel over 100 km/t. kørsel med 200 km/t eller mere.

eller mere. spirituskørsel med en promille på over 2,00. Vis mere

Den tiltalte i sagen er en af dem, politikerne vil forsøge at få ram på gennem lovændringerne. For han er ikke alene tiltalt for hensynsløs og farlig kørsel den juliaften på Langebro, men for tilsvarende sager om ekstremkørsel både før og efter Langebropåkørslen.

Blandt dem er en køretur ved Gammeltorv i København uden kørekort, hvor den tiltalte ifølge anklagen var voldsomt beruset.

Københavns Byret har berammet næste retsmøde til den 14. december og kan om alt går vel afslutte sagen kort før jul.