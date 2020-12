Løbehjulsfirmaer risikerer 'dummebøder': Står et løbehjul ulovligt, skal de betale, hvis de ikke får det flyttet hurtigt nok

Næste forår skal udlejerne af elløbehjul sørge for, at de små køretøjer kun efterlades og udlejes fra særligt udpegede pladser i byen.

De må ikke være at finde i Indre By eller i store dele af brokvartererne, men uden for forbudszonen vil det fortsat være tilladt for virksomhederne at stille løbehjulene op.

Bag den beslutning ligger et behov for at undgå, at løbehjul - stående eller væltede - spærrer fortove og pladser.