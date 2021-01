Højhus bygget på alt for svagt betondæk: Skal Njalstårnet reddes af krykker af kulfiber?

Højhuset står halvfærdigt. Men fundamentet under byggeriet ved Islands Brygge på Amager lever på ingen måde op til lovens krav om bæreevne.

Derfor foreslår bygherren, Bachgruppen, at bygningen udstyres med et aflastningsfundament, og at de bærende søjler forstærkes med kulfiber. Det skal hindre, at konstruktionen i yderste instans kollapser.