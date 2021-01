»Jeg ved ikke, hvad vi skal gøre«: Københavnske opholdssteder for hjemløse ramt af store smitteudbrud

I løbet af weekenden er der sket store udbrud af coronasmitte på to københavnske opholdssteder for hjemløse. Indtil videre er 26 hjemløse blevet konstateret smittet på et opholdssted og 10 på et andet, men tallet kan meget vel blive højere. Ifølge Ivan Christensen, der er forstander på Mændenes Hjem på Vesterbro, mangler omkring 50 hjemløse stadig at blive testet.

De to smitteudbrud har skabt en akut mangel på karantæne- og omsorgspladser til udsatte, samtidig med at mange opholdssteder for hjemløse er lukket på grund af smitte og personale, der er blevet sendt hjem som nære kontakter.