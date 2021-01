S i København vil nedlægge en stor luns af parkeringspladserne på gader og stræder

I fremtiden skal færre københavnere eje en bil. Derfor skal antallet af parkeringspladser på gader og stræder skæres markant ned.

Det fremgår af det nye valgprogram, som Socialdemokratiet i København har vedtaget lørdag. Her lægger partiet op til at »nedlægge en tredjedel af gadeparkeringspladserne frem til 2025«. Formålet er at reducere udslippet af drivhusgasser, der skader klimaet, og at begrænse udslippet af sundhedsskadelige partikler, som forårsager sygdom og død. Også trængslen skal det afhjælpe.

»Vi får plads til, at vi kan udvide cykelstier, fortove og grønne byrum«, siger spidskandidat Sophie Hæstrop Andersen.

Ifølge hende er det intentionen, at nye parkeringshuse og parkeringskældre i et vist omfang skal kompensere for de nedlagte p-pladser på gader og stræder. Men hun kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvad det betyder for nettoudbuddet af parkeringspladser i hovedstaden.

Ideen får opbakning fra det næststørste parti i borgerrepræsentationen, Enhedslisten.