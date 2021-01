Lynetteholm-høring udløser mange protester

850 henvendelser.

Så mange borgere og organisationer har reageret på den miljøhøring om etableringen af Lynetteholmen i farvandet ud for København, som Transport, Bygge- og Boligstyrelsen netop har gennemført.

Borgere og organisationer havde frist til at komme med deres vurderinger og indsigelser af det storstilede projekt mandag. De har set på følgerne for miljøet – inklusive konsekvenserne for trafik, forurening og vandet i byens havn og i Øresund. Og ikke mindst for dyrelivet i og omkring det enorme byggefelt, der vil komme ud for København.

Det er et projekt, der vil komme til at præge byen i et par generationer fremover.

Og at dømme efter interessen er det et projekt, der har betydelig interesse. Svarmængden er betydelig.