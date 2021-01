Myndighederne gav forkert besked: Skrev, at de ville miste en del af sygedagpengene. Det var en fejl

Det var en træls besked at få i sin eboks: Myndighederne ville tilbageholde nogle af de sygedagpenge, der var på vej ind på modtagernes konto.

Der var tidligere blevet udbetalt for meget, så nu ville der blive modregnet i den kommende udbetaling.

Men det er en fejl- Og den gav travlhed i blandt andet Københavns Kommunes ydelsessekretariatet, der hurtigt blev hurtigt belejret af borgere, som ikke var enige i det brev, de havde fået. Og slet ikke kunne se, at de skulle have fået for meget udbetalt.

Kommunen forsøgte forsøgt at imødegå telefonstormen ved at afspille en besked om fejlen til alle de modtagere af sygedagpenge, der ringede op til sekretariatet og at modtagerne ville få det rette beløb udbetalt.