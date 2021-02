Enhedslistens plakat-smutter på Vesterbro vækker forargelse

Nej til 720 lastbiler dagligt gennem Vesterbro i 15 år. Nej til langt mere biltrafik. Ja til trafiksanering og kollektiv trafik.

Sådan står der, på den gule plakat frivillige fra Enhedslisten Vesterbro har hængt op i et par tusinde eksemplarer i midten af januar for at få folk mobiliseret til høringerne af miljøvurderingen for Lynetteholmen, den nye bydel ved Refshaleøen øst for København.

Men ifølge miljøkonsekvensrapporten vil antallet af lastbiler gennem storbyen ikke ændre sig.