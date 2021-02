Amager bliver prøveklud: Nydesignede byrum skal skærme de lokale mod luftforurening

Hostende udstødningsrør plager københavnernes sundhed. Godt hver tiende tidlige dødsfald i København er relateret til luftforurening, har forskere fra Aarhus Universitet tidligere konkluderet.

Nu vil arkitekter, forskere og lokale aktører i et nyt projekt forsøge at gøre noget ved problemet på Amager. Den lokale miljøorganisation Miljøpunkt Amager er tovholder på projektet, der har fået navnet ’Thrive Zone Amager’.

Projektet skal undersøge, om man kan skabe attraktive byrum, der skærmer mod luftforurening. Det vil de gøre ved at designe to byrum med nye ruter, der leder væk fra veje med høj partikelforurening, og ved at bruge tæt beplantning til at holde en del af den skadelige luftforurening ude.