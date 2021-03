700.000 har forladt London under pandemien: Flugten fra byerne kan blive et internationalt fænomen. Også i København

Hvorfor betale dyrt for et hus eller en lejlighed, der egentlig er lidt for lille? Og hvorfor bo i skyggen af en boligblok på den anden side af den tættrafikerede gade? Hvorfor ikke bo med bedre plads, fred og ro og grønt omkring sig?

Det er et af de spørgsmål, som borgere i verdens storbyer i stigende grad kan komme til at stille sig selv efter coronanedlukningerne og de helt nye muligheder for at arbejde hjemmefra, den har skabt.