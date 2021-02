Borgmester i Ishøj Kommune Ole Bjørstorp har meldt sig ud af Socialdemokratiet.

Han stifter en ny lokalliste, Ishøjlisten.

Det oplyser Ishøjlisten i en pressemeddelelse.

Beslutningen er truffet efter lang tids tumult i Socialdemokratiet i Ishøj, hvor de personlige konflikter har vokset sig så store, at der har været en mægler tilknyttet for at løse stridighederne, siger Ole Bjørstorp.

»Nu hvor det er overstået, er vi så nogle der føler, at der ikke er den respekt for vores arbejde som gør, at vi kan se os selv i det. Der er ikke nogen surhed, vi kan bare ikke være i det mere.«

Bjørstorp blev sidste år vraget som Socialdemokratiets borgmesterkandidat til det kommende kommunalvalg i november, men det spiller ingen rolle for beslutningen om at forlade partiet, siger han.

»Det har intet med det at gøre. Det er et spørgsmål om, hvad der foregår i det daglige - vi gider ikke bruge vores tid på personstridigheder.«

Det er ikke kun Bjørstorp, der forlader Socialdemokratiet. Med sig tager han også 1. viceborgmesteren og gruppeformanden.

