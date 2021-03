Frederikssunds borgmester: Hvad skal vi med Lynetteholm, når vi har en hovedstadsregion?

I Frederikssund arbejdes med at bygge en ny by, grøn og fællesskabsorienteret, op fra bunden. Med op mod 18.000 nye indbyggere og en beliggenhed på S-banen er det et af de største byudviklingsprojekter i hovedstadsområdet. Den bygger på Fingerplanen, der siden 1947 har været en ledetråd for en hovedstadsregion med vækst langs S-togs- og vejforbindelser og grønne kiler mellem byerne.

I København fremlagde statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) sammen med overborgmester Frank Jensen (S) i oktober 2018 planerne for en kunstig ø, Lynetteholmen, der skal rumme 35.000 boliger. Det undrer borgmesteren i Frederikssund Kommune, John Schmidt Andersen (V), der savner en mere helhedsorienteret vurdering af, hvad der egentlig skal ske i hovedstadsregionen. Hvor skal væksten ske? Hvad kræves der for at få sammenhæng i de mange uafhængige planer, der i øjeblikket fremmes af kommuner og myndigheder? Er regionen på den rette kurs i forhold til fremtidens behov og ønsker?