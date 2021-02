Her er den svenske embedsmand, der frygter forurening fra Københavns nye, store ø

Umiddelbart ligner Carl Lindqvist ikke den embedsmand, han er. Han kommer susende til interviewet på sin røde cykel med ring i næsen, skulderlangt hår og ternet skovmandsjakke.

Men det er ham, der har brugt de seneste måneder på at sidde på sit kontor hos de skånske myndigheder i Malmø for at nærstudere den lovpligtige rapport, der beskriver konsekvenserne for miljøet, når de danske planer om en ny kunstig ø ud for København ved navn Lynetteholm skal realiseres. Og han er ikke tilfreds.

I et høringssvar til rapporten stiller han sammen med de andre embedsmænd, der har været med til at lave høringssvaret, et stort fedt spørgsmål til, hvorfor der overhovedet skal bygges en ny ø.

»Vores bekymring er, at vi kommer til at påvirke havmiljøet i mange generationer frem. Vi bliver nødt til at stoppe op og tænke os om«, siger han.

Carl Lindqvist er ansat i Skåne Län, en region bestående af 33 kommuner, der bistår den svenske miljøstyrelse i politiske sager. Hans kritik af den danske miljøkonsekvensrapport går på, at der mangler væsentlige beregninger af flere miljømæssige effekter. Blandt andet mener han, at det står uklart, hvordan en ny ø vil påvirke strømforholdene i Øresund, og at der mangler svar på, hvad der vil ske, når man blokerer en del af passagen til Østersøen med en kunstig ø.