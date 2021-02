Nordre Frihavnsgade: Politiet sagde nej til en cykelgade. Men nu har Transportministeriet trumfet det veto

Knap en kilometer har skilt Københavns Kommune og Københavns Politi.

En kilometer med en vejindretning, der ikke lever op til behovene for trafiksikkerhed og tryghed for cyklister.

Men nu er der åbnet for, at kommunen får opfyldt sine ønsker om at gøre noget ved Nordre Frihavnsgade og ændre den til en cykelgade, hvor trafikken foregår på cyklisternes vilkår og ikke længere på bilisternes vilkår. Kommunen fik for et år siden nej fra Politigården til at ombygge gaden, men klagede over afslaget.

I en ny afgørelse giver Transportministeriet kommunen medhold.