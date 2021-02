Advokatfirma afleverer rapport om Frank Jensens krænkelser

I flere tilfælde må det lægges til grund, at Frank Jensen (S) i sin tid overborgmester har opført sig krænkende over for flere kvinder.

Det fremgår af en rapport fra advokatbureauet Kromann Reumert, som blev bestilt af et bredt flertal i Københavns Borgerrepræsentation i oktober, da Frank Jensen trådte tilbage. Politiken har fået aktindsigt i rapporten, efter at den torsdag er blevet præsenteret for økonomiudvalget, der har bedt advokaterne om at granske tre forhold.

For det første skulle rapporten kaste lys over en sag fra 2011, hvor Frank Jensen i forbindelse med en julefrokost på rådhuset skulle have opført sig upassende over for flere kvindeligt ansatte. Den sag blev beskrevet af Ekstra Bladet i 2012. I advokaternes rapport fylder særligt to episoder fra den aften.