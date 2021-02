Politikere efter krænkelsesrapport: Alle havde en opfattelse af, at Frank Jensen havde lært lektien og at den opførsel ikke fortsatte

Det har været vigtigt at høre, hvad der er sket – og sikre, at det ikke kommer til at foregå igen.

Sådan lyder reaktionerne fra de københavnske borgerrepræsentanter efter offentliggørelsen af den rapport om den tidligere overborgmester Frank Jensens (S) adfærd over for kvindelige medarbejdere og partifæller, Borgerrepræsentationen har bestilt.

Den viser, at der har været flere eksempler på krænkelser end dem, der hidtil har været kendt. De krænkelser, der er sket, har han beklaget.

»Jeg vil gerne medvirke til, at alle – både de, der har følt sig krænket og jeg selv – får en rimelig mulighed for at lægge det indtrufne bag os på en måde, så alle kan komme videre«, siger han om det skete.

Og resultatet af advokatundersøgelsen og det, der er gjort for at ændre på kulturen, skal gerne blive, at ansatte og politikere ikke længere skal udsættes for den slags oplevelser på rådhuset eller i de kommunale arbejdspladser, mener de folkevalgte.