Overraskende flertal på rådhuset vil pålægge københavnere flere klimakrav – forsker undrer sig

På rådhuset i København er et grønt flertal uden om Socialdemokratiet gået sammen om et forslag, der skal skrue markant op for de grønne ambitioner i landets hovedstad.

Det er et flertal, der spænder fra Enhedslisten, SF, Radikale, Alternativet til Dansk Folkeparti, der nu stiller et forslag om, at Københavns Kommune skal udarbejde en ny klimaplan, der kan få store konsekvenser for københavnernes private forbrug.

I kommunens eksisterende klimaplan er borgernes forbrug slet ikke indregnet. Men den nye plan skal rumme et mål om en halvering af udslippet fra det private forbrug i 2035 sammenlignet med 2004. Dermed skal københavnerne skrue markant ned for det udslip, der er forbundet med forbruget af blandt andet kød og flyrejser. Også udslippet fra byggeriet skal tælle med.