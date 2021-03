Direktør om ny plan for nattelivet i København: »Jeg forstår slet ikke timingen i det her«

Det vil koste dyrt på bundlinjen for mange erhvervsdrivende i København, hvis en plan med et stop for nye alkoholbevillinger i byens natteliv bliver ført ud i livet.

Det mener Maja Tini Jensen, der er direktør i interesse-organisationen KCC, der tæller 250 medlemmer fra detailhandelen og Københavns restaurationsliv.

»Hvis det ikke er attraktivt at drive forretning i Indre By, så har vi måske en død by i løbet af kort tid«, siger Maja Tini Jensen.

Et første udkast til planen skal torsdag diskuteres af politikerne i Københavns kultur- og fritidsudvalg.

Planens vision er, at nattelivet i hovedstaden skal være af høj international kvalitet. Men det skal bygge på respekt for både gæster i nattelivet og byens beboere, og det betyder konkret, at der skal være mindre støj og mindre affald, og at vold og diskrimination i nattelivet skal bekæmpes.