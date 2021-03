Fik kaffen galt i halsen: Udspil om nattelivet i København rammer ved siden af ifølge overborgmesterkandidat

I et forsøg på at komme støjgener og affald i gaderne til livs i det københavnske natteliv, har Kultur- og Fritidsforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune lavet et udspil.

Af udspillet fremgår det, at supermarkeder og kiosker ikke skal have lov at sælge alkohol 24 timer i døgnet, der skal indføres alkoholfrie zoner i det københavnske byrum og til slut skal der være slut med nye alkoholbevillinger i store dele af København.

Og den nyhed fik regionsrådsformand i Region Hovedstaden Sophie Hæstorp Andersen (S) til at få »kaffen galt i halsen«, som hun skriver i et opslag på Facebook.