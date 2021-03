Flere flytter fra København. Men hvorfor? Og hvor flytter de hen? Her er forklaringen

Som enhver god borgmester holder Michael Ziegler fra Høje-Taastrup sig ikke for god til at holde en brandtale om fortræffelighederne i sin egen kommune. Men han er nu alligevel overrasket over, hvor hurtigt det er gået med at tiltrække nye borgere til de flere tusinde boliger, der i disse år skyder op i blandt andet Hedehusene.

»Det går meget hurtigere, end vi havde regnet med. Men jeg er da glad. For det viser, at vi har set rigtigt, når vi har valgt at bygge så mange nye boliger«, siger han.

Netop Høje-Taastrup er værd at se nærmere på, hvis man vil forstå en af de mere opsigtsvækkende nyheder fra den forgangne uge. Her kom det frem, at Københavns Kommune sidste år havde den laveste befolkningstilvækst siden 2007.

Ganske vist vokser København endnu. I 2020 blev det til 5.800 flere indbyggere, så der ved udgangen af året boede 632.340 borgere i kommunen. Det skyldes først og fremmest de mange fødsler. Der er såmænd også en stigning i antallet af borgere, der flytter til København. Men det overraskende er, at fraflytningen var markant større end tilflytningen.