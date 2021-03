Efter 10 uheld på 4 år: Borgmester vil have gade på Østerbro gjort sikker for cyklisterne

Der kører 2.400 cyklister i døgnet på Nygårdsvej på Østerbro i København.

Det gør de trods vejens indretning, der slet ikke tager hensyn til de tohjuledes sikkerhed. Gaden er indrettet som man gjorde frem til slutningen af 1960’erne, hvor der ikke blev sørget for cykelstier eller andre foranstaltninger, der gør, at strækningen trygt kan benyttes af andre end bilister. Dem er der 1.900 af på ruten hver dag.

Og det er en skævhed, teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) gerne vil have lavet om på. Hun har beset vejen sammen med repræsentanter for lokaludvalget og ser et stort behov for at gøre den sikrere at færdes på.

»Det er helt tydeligt, at der er markante problemer med trygheden for cyklister og gående – ikke mindst for de børn, som har vejen som deres skolevej«, finder hun.

Ifølge en trafikanalyse af forholdene på Nygårdsvej mellem Vennemindevej og Østerbrogade er der i årene fra 2014-2018 sket 10 færdselsuheld, der har været så alvorlige, at de er kommet til politiets kendskab. Tre af dem har ført til, at personer blev kvæstede. Og der blev set flere nær ved-påkørsler af cykler, når biler skulle manøvrere på til og fra parkering på vejen, da gaden blev gået efter i sømmene af trafikeksperter.