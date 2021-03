Se kortet: Sådan går det med de billigere boliger, der er udset som nøgleværktøjet mod det det vilde boligmarked i København

Det blev udråbt som en sejr i kampen mod rigmandsghettoerne, da Københavns Kommune i 2015 fik mulighed for at indføre et krav om, at 25 procent af nybyggeri skal være almene boliger.

Så stor har jublen været, at tidligere overborgmester Frank Jensen har ladet forstå, at der gerne må stå ’Mr. 25 procent’ på hans gravsten. Men i dag er begejstringen skiftet ud med en alvorstung bekymring.

For mens de private boliger skyder op i hastigt tempo, står byggeriet af de almene boliger flere steder i stampe, viser en opgørelse fra Københavns Kommune. Derfor kommer overborgmester Lars Weiss (S) nu med en opsang.

»Det går simpelthen ikke, at private bygherrer udskyder byggeriet af de almene boliger i en tid, hvor der er akut mangel på boliger til rimelige priser i København. For at udtrykke det mindre diplomatisk: Få nu fingeren ud«, siger han.

Et af de steder, hvor det er planen at opføre mange almene boliger, er i Carlsberg Byen på grænsen mellem Valby og Vesterbro. Her er pensionsselskaberne Topdanmark, Pensam og PFA gået sammen med Carlsberg om udviklingsselskabet Carlsberg Byen P/S, der står for at omdanne den gamle bryggerigrund til et moderne bykvarter.